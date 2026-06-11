Bayern Münih'te sözleşme çatlağı: Herry Kane masadan kalktı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedemedi.

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane ile dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Münih ve Kane arasında yeni sözleşmenin süresiyle ilgili anlaşmazlık yaşanıyor.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME YOK!

Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kane için yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediği öne sürüldü.

İngiliz ve Suudi Arabistan ekipleri, 32 yaşındaki futbolcu için yaşanan süreci yakından takip ediyor.

61 GOL ATTI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 61 kez ağları havalandırdı.