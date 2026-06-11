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Spor Bayern Münih'te sözleşme çatlağı: Herry Kane masadan kalktı
Spor

Bayern Münih'te sözleşme çatlağı: Herry Kane masadan kalktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Bayern Münih'te sözleşme çatlağı: Herry Kane masadan kalktı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, takımı sırtlayan dünyaca ünlü İngiliz golcüsü Harry Kane ile masaya oturdu ancak yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedemedi. Kicker'ın iddiasına göre, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki süper golcü ile Alman yönetimi arasında kontrat süresi konusunda ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor. Yaşanan bu krizi fırsat bilen Premier Lig ve Suudi Arabistan kulüpleri ise İngiliz yıldızı radarına aldı.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedemedi.

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane ile dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Münih ve Kane arasında yeni sözleşmenin süresiyle ilgili anlaşmazlık yaşanıyor.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME YOK!

Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kane için yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediği öne sürüldü.

İngiliz ve Suudi Arabistan ekipleri, 32 yaşındaki futbolcu için yaşanan süreci yakından takip ediyor.

61 GOL ATTI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 61 kez ağları havalandırdı.

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