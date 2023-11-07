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Spor Bayern Münih'te Galatasaray alarmı!
Spor

Bayern Münih'te Galatasaray alarmı!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 16:34:00 -
Bayern Münih'te Galatasaray alarmı!

Galatasaraylı taraftarlar, Manchester United deplasmanında olduğu gibi Bayern Münih maçında da "Truva" yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaraylı taraftarlar, Manchester United deplasmanında olduğu gibi Bayern Münih maçında da "Truva" yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Dünyanın her bir yanında olan Türk futbolseverler, özellikle Almanya'da oynanan maçlarda takımlarımızı evinde gibi hissettiriyor.

Avrupa futbolunun önemli takımlarından Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarın 'truva' hazırlığı var.

Manchester United tribünlerine sızan sarı-kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını desteklemiş ve Old Trafford'u Ali Sami Yen'e çevirmişti.

Bayern yönetimi çekiniyor

Bundan korkan Almanlar ise bilet satışında dikkati elden bırakmıyor. Satılan tüm biletlerin gerçekten Bayern taraftarına gittiğinden emin olmak isteyen yönetim işi sıkı tutsa da sarı-kırmızılı taraftar da pes etmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'daki gurbetçilerin Galatasaray'a ayrılan alan dışında, Münih taraftarının bulunduğu bölümlerden de toplu bilet almaya çalıştıkları öğrenildi.

Türk taraftarlar, Allianz Arena'da da seslerini Avrupa'ya duyurmaya hazırlanıyor.

Futbolda Truva nedir?

Futbolda, genelde rakip tribün çerisine sızan karşıt grubun temsilcilerinin yaptığı eyleme Truva, kişilere ise Truva atı ifadesi kullanılır.

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