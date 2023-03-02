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Spor Bayern Münih'te 2 yıldız için ayrılık vakti! Kabul etti: Alman devinin teklifi değerlendirilecek
Spor

Bayern Münih'te 2 yıldız için ayrılık vakti! Kabul etti: Alman devinin teklifi değerlendirilecek

Almanya devi Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in performansından memnun olunmayan Leroy Sane ve Serge Gnabry'i satmayı planladığı iddia edildi. Bayern ile önemli bir anlaşmaya imza atıldı. satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 18:26:00 - 2023-03-02 18:28:52
Bayern Münih'te 2 yıldız için ayrılık vakti! Kabul etti: Alman devinin teklifi değerlendirilecek

Bayern Münih'te bu sezon istenen performansı gösteremeyen iki futbolcu için sürpriz bir karar alınabilir.

Bild'e göre; Bayern Münih, bu sezon performansından memnun kalmadığı Leroy Sane ve Serge Gnabry'i satmayı planlıyor.

Haberde Alman devinin, sezonun ikinci yarısında oyuncuların performansının artmaması halinde gelecek olan teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Bilindiği üzere Gnabry, yaz transfer döneminde Bayern ile yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Ayrıca Sane'nin birkaç kez antrenmanlara geç kalarak disiplinsiz hareketlerde bulunduğu da kaydedildi.
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27 yaşındaki Serge Gnabry bu sezon tüm müsabakalarda 11 gol ve 11 asist yaptı. Sane ise 12 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

27 yaşındaki Leroy Sane'nin sözleşmesi 2025 kadar devam edecek. Gnabry'nin ise 2026 yılında son bulacak.

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