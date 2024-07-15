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Spor Bayern Münih'in yıldızı Aslan oluyor!
Spor

Bayern Münih'in yıldızı Aslan oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 12:06:00 -
Bayern Münih'in yıldızı Aslan oluyor!

Yeni sezonda şampiyonluğunu perçinlemek isteyen Sarı-Kırmızılılar transfer temaslarını sürdürürken Almanya'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyonluğunu perçinlemek isteyen Sarı-Kırmızılılar transfer temaslarını sürdürürken Almanya'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Alman basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Alman basınından Sport Bild'in haberine göre, Bayern Münih'te sağ bek rotasyonunda 4. sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini kulüp yönetimine iletirken, Sarı-Kırmızılılar yıldız isimle ilgilenmeye başladı.

İLK TEMASLAR BAŞLADI

Haberde ilk temasların başladığı vurgulanırken Mazraoui'nin bonservisi için Bayern Münih'in ne kadar ücret belirlediğine dair bir detay verilmedi.
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