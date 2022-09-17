Bayern Münih’i bakın kim yıktı!
Bundesliga'nın 7.haftasında Augsburg sahasında Bayern Münih'i Mergim Berisha'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 7.haftasında Augsburg sahasında Bayern Münih'i Mergim Berisha'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Enrico Maassen'in ekibi Augsburg ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya geldi.
WWK Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Augsburg 1-0 kazanırken, galibiyet golü 59. dakikada sezon başında Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha'nın ayağından geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Berisha, Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu.
Bayern Münih 4 haftadır kazanamıyor
Lige 3'de 3 ile başlayan Bayern Münih, son 3 haftada aldığı beraberliklerin ardından Augsburg mağlubiyeti ile birlikte üst üste 4. puan kaybını yaşamış oldu. Bu sonuçla beraber Bayern Münih 12 puanda kalırken, Augsburg puanını 9'a yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Augsburg deplasmanda Schalke 04'e konuk olurken, Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
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