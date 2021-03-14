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Spor Bayern Münih, W.Bremen'i rahat geçti.
Spor

Bayern Münih, W.Bremen'i rahat geçti.

Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) rakip sahada Werder Bremen'i 3-1'lik skorla yendi. Bayern'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, Bundesliga'da 268 golü bulunan Klaus Fischer'i yakalayarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 01:43:00 -
Bayern Münih, W.Bremen'i rahat geçti.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 22. dakikada Leon Goretzka ve 35. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle Bayern Münih'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bavyera ekibi, 67. dakikada Robert Lewandowski'nin filelere gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.

Werder Bremen 86. dakikada Niclas Füllkrüg'un golüyle durumu 3-1’e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 58’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

Lewandowski Klaus Fischer'i yakaladı

Bayern'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, Bundesliga'da 268 golü bulunan Klaus Fischer'i yakaladı.

Lewa, böylece Bundesliga tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncudan biri olmayı başardı. Lig tarihinde en fazla gol atan isim ise, 365 gol ile Gerd Müller.

Bundesliga’da diğer sonuçlar

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Wolfsburg sahasında Schalke 04'ü 5-0, Union Berlin sahasında Köln'ü 2-1, Mainz 05 de sahasında Freiburg'u 1-0 yendi.

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