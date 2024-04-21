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Spor Bayern Münih, Union Berlin'e fark attı
Spor

Bayern Münih, Union Berlin'e fark attı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 03:25:00 -
Bayern Münih, Union Berlin'e fark attı

Almanya Bundesliga'da oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 5-1'lik skorla yendi.

Almanya Bundesliga'da oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 5-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasındaki maçın ilk yarısını 29. dakikada Leon Goretzka ve 45+1'de Harry Kane'nin golleriyle 2-0 tamamlandı.

Bayern Münih, 53 ve 66. dakikalarda Thomas Müller ve 61. dakikada Mathys Tel'in golleriyle 5-0 öne geçti.

Union Berlin'in golü ise 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi ve Bayern Münih maçı 5-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 66'ya çıkarırken, Union Berlin, 29 puanda kaldı.
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