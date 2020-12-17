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Spor Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-1 yendi
Spor

Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-1 yendi

Bayer Leverkusen deplasmanda Köln'ü 4-0 yenerek liderliğini korudu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 00:58:28 -
Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-1 yendi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u 2-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 12. haftasında Allianz Arena’da Wolfsburg’u konuk etti.

Wolfsburg’un 5. dakikada Maximilian Philipp’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih, bu gole 45+1. dakikada Robert Lewandoski'nin golüyle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 50. dakikada Lewandowski ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

Müsabakada başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

- Bayer Leverkusen liderliğini korudu

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Bayer Leverkusen, deplasmanda Köln’ü 4-0 yendi.

Bayer Leverkusen’in gollerini 8. dakikada Mitchell Weiser, 10. dakikada Moussa Diaby, 54. dakikada Patrik Schick ve 59. dakikada Florian Wirtz attı.

Bu galibiyetle Bayer Leverkusen puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Puanı 27’ye yükselten Bayern Münih ise averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

Hoffenheim’i deplasmanda 60. dakikada Yussuf Poulsen golüyle 1-0 mağlup eden Leipzig ise 27 puanla 3’üncü sırada bulunuyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg deplasmanda Arminia Bielefeld’i 1-0, Freiburg da deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 yendi.

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