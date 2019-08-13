Bayern Münih Perisic'i kiraladı Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımından Hırvat Ivan Perisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımından Hırvat Ivan Perisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bayern Münih Kulübü, 30 yaşındaki Ivan Perisic'in İnter'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu. İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon avro olduğu öne sürüldü.

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