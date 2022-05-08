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Spor Bayern Münih kupayı kaldırdı
Spor

Bayern Münih kupayı kaldırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) iki hafta önce şampiyonluğunu garantileyen Bayern Münih kupayı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 23:11:00 -
Bayern Münih kupayı kaldırdı

Bayern Münih, Bundesliga’nın 33. haftasında Allianz Arena’da ağırladığı Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 35. dakikada Serge Gnabry ve 44. dakikada Thomas Müller attı. Stuttgart’ın golleri 8. dakikada Tiago Tomas ve 52. dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.

Bu sezonun şampiyonu Bayern Münih 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Stuttgart ise 30 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kupa töreni

Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih için Allianz Arena’da kupa töreni düzenlendi.

Törende, Bayern Münih’in kaptanı kaleci Manuel Neuer, kupayı Almanya Kulüpler Birliği (DFL) CEO'su Donata Hopfen’in elinden aldı. Futbolcular ardından şampiyonluğu taraftarlarla kutladı.

Bavyera ekibi sezonu lider tamamlamayı garantileyerek üst üste 10’uncu, toplamda ise 32. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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