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Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde

Almanya Kupası 3. turunda Hertha Berlin'i deplasmanda 3-2 yenen Bayern Münih bir üst tura çıktı - Schalke 04'ün sahasında Fortuna Düsseldorf'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta mavi beyazlıların ilk golünü Ahmed Kutucu attı

07 Şubat 2019 Perşembe 01:43
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde

BERLİN (AA) - Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Hertha Berlin 3. dakikada Maximilian Mittelstaedt'in golüye 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 7. dakikada Serge Gnabry ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 49. dakikada Serge Gnabry ile 2-1 öne geçti. Hertha Berlin 67. dakikada Davie Selke ile 2-2'lik eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sonuçlandı.

Uzatmalara giden karşılaşmada Bayern Münih 98. dakikada Kingsley Coman ile bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bavyera ekibi böylelikle Almanya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

- Ahmed Kutucu'dan 1 gol, 1 asist

Günün diğer karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Düsseldorf'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke 04 ilk yarıyı 30. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun attı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 48. ve 87. dakikalarda Salif Sane ve 53. dakikada Mark Uth ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Düsseldorf’un tek golü Rouwen Hennings'ten geldi. Mark Uth’un golünün asistini de yapan Ahmed Kutucu mavi beyazlı ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Schalke 04 böylelikle Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Öte yandan Holstein Kiel'i 1-0 yenen Augsburg ve Wolfsburg’u aynı skorla geçen Leipzig de çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.

Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden Hamburg, Heidenheim, Paderborn ve Werder Bremen çeyrek finale yükselmişti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 01:43
  1. Ahmed Kutucu
  2. Almanya Kupası
  3. Bayern Münih
  4. Hertha Berlin
  5. Schalke 04

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