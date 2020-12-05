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Spor Bayer Leverkusenli futbolcu Kerem Demirbay’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Bayer Leverkusenli futbolcu Kerem Demirbay’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:33:29 -
Bayer Leverkusenli futbolcu Kerem Demirbay’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen’de forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre Kerem Demirbay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Teşhisin konulmasının ardından takımdan tecrit edilen ve evinde karantinaya alınan 27 yaşındaki futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Takımın diğer oyuncularının test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda yarın Schalke 04 ile karşılaşacak.


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