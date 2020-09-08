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Spor Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı
Spor

Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:38:54 -
Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Roma takımından forvet oyuncusu Patrik Schick'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, Leverkusen'in Çekyalı milli oyuncu için bonuslarla birlikte 29 milyon avro transfer ücreti ödeyeceği öne sürüldü.

Schick, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leipzig ile ligde çıktığı 22 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.

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