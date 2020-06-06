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Spor

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı hangi kanalda? Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga kısa süre önce başladı. Futbolseverler “Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman?” ,”Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı saat kaçta?” , “Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı hangi kanalda?” , “Bundesliga maçları hangi kanalda?” , “Alman ligi maçları hangi kanalda?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:46:00 -
Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Almanya Bunesliga'nın 30. haftasında Bayern Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolesvereler mücadelenin saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bayern Leverkusen ve Bayern Münih maçı ne zaman?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Lider Bayern Münih, ligde 5. sırada yer alan Bayern Leverkusen'e konuk olacak. Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı TSİ 16.30'da başlayacak. Bayern Leverkusen Bayern Munih maçı S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak.

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