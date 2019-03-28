Baydilli’ye destek ziyaretleri devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakını destekleyecek olan Hüda Par’ın Şanlıurfa İl Başkanı Basri Demir ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli’nin seçim bürosunu ziyaret ederek desteklerini ilettiler.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek olan Hüda Par’ın Şanlıurfa İl Başkanı Basri Demir, Karaköprü İlçe Başkanı Faruk Polat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Adayı Baydilli’nin seçim bürosunu ziyaret ederek desteklerini ilettiler.AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli ziyaretleri ve destekleri için Hür Dava Partisi İl Başkanı Demir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

31 Mart’ta gerekli dersi vereceğini belirten Baydilli, “Hüda Par bizim yanımızda olduklarını gösterip 31 Mart’ta gerekli dersi vereceğiz. Bizim şer odaklarına karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Şükürler olsun Hüda Par’ın feraseti, doğruluğu ve muhasebesi var, yeri gelince doğrunun yanında yer almayı biliyorlar. Ziyaretlerinde dolayı Hüda Par İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.