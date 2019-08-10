Baydilli personelle bayramlaştı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek hem bayramlaştı hem de çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yaptı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli personel toplantısı yaparak belediye personeliyle durum değerlendirmesi yaptı. Baydilli Kurban Bayramı öncesi son mesai gününe denk gelen toplantının ardından personellerle tek tek bayramlaştı. Her fırsatta personelleriyle birlikte Karaköprü’ ye hizmet eden bir aile olduklarını dile getiren Baydilli, personellerden vatandaşa hizmet noktasında daha gayretli olmalarını istedi.

Belediye personelleriyle bayramlaşan Baydilli “Ne olursa olsun vatandaşa karşı öncelikle güler yüzlü ve anlayışlı olalım. İşini çözemiyorsak bile bunun nedenini güzel bir dille kendisine anlatalım. Çünkü biz sadece vatandaşa hizmet için burada bulunuyoruz, öncelikli işimiz ilçemizin ve vatandaşımızın sorunlarına çözüm bulmaktır. Ben personelimizin çalışmalarından ve gayretinden memnunum ancak her geçen gün büyüyen ilçemizin daha yerlere gelmesini sağlamak için daha gayretli olmanızı rica ediyorum” diye konuştu.

Personel toplantısında her ay bir birimde özveriyle çalışan bir personel ödüllendirilirken, Başkan Baydilli ayın personeline çeyrek altın taktı ve tebrik etti. Baydilli toplantının sonunda personellerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.