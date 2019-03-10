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Baydilli ev ziyaretlerine devam ediyor

Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli 31 Mart seçimleri çalışmaları kapsamında ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı.

10 Mart 2019 Pazar 16:36
Baydilli ev ziyaretlerine devam ediyor

Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli 31 Mart seçimleri çalışmaları kapsamında ev toplantılarında Şenevler ve Çamlıyayla Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve projelerini anlattı.

 

AK Parti Genel Merkezi tarafından tekrar Karaköprü Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor. Baydilli, Şenevler ve Çamlıyayla Mahallelerinde ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve projelerini anlattı. Ev toplantılarına Baydilli’nin yanı sıra AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Şerif Uma, ilçe teşkilatı üyeleri ve bina sakinleri katıldı.

 

Sohbet havasında geçen ev toplantısında Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli şimdiye kadar Karaköprü’de yapılan hizmetlerden ve projelerinden bahsederken, görev yaptığı süre içerisinde 14 merkez mezralarla birlikte 176 kırsal mahallenin hepsine hizmet götürdüklerinin altını çizdi.

 

Toplantıda vatandaşlara hitap eden Baydilli, Karaköprü’nün çok hızlı bir büyüme gösterdiğini ancak yaptıkları hizmetlerle bu büyümeye ayak uydurmaya çalıştıklarını dile getirerek, “Görev aldığımız sürede Karaköprü’de çok şükür her mahalleye el attık ve hizmet götürdük. Zaten yaptığımız çalışmalar göz önüne alındı ki genel merkezimiz bizleri tekrar aday gösterdi. Yeni dönemde inşallah ilçemizde eksikleri biliyoruz ve bunları tamamlayacağız. Ayrıca 41 tane yeni projemizle ilçemize farklı bir çehre kazandıracağız. Çocuğundan, gencinden, kadınından yaşlısına herkes için projelerimiz ve çalışmalarımız yeni dönemde de olacak. Bizim sizden isteğimiz bizi seçimde güçlü bir şekilde çıkarmanızdır” diye konuştu.

 

Ev toplantılarında Baydilli vatandaşların da sorun, talep ve önerilerini de dinleyerek not aldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:36
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