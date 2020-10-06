Bayburt'un sembolü Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
BAYBURT (AA) - Bayburt'un simgelerinden Tarihi Saat Kulesi'ne yansıtılan dalgalanan Azerbaycan bayrağının görüntüsü ilgi gördü.
Bayburt Belediyesi, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla 96 yıllık Tarihi Saat Kulesi'ne Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtmaya başladı.
Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kardeş ülkenin bayrağının kuleye yansıtılması vatandaşların da takdirini topladı.