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Bayburt'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var

Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 yolcu yaşamını yitirdi, 19 yolcu da yaralandı.

03 Mart 2019 Pazar 14:32
Bayburt'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var

Bayburt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:32
  1. Bayburt
  2. Van
  3. Samsun
  4. Gümüşhane
  5. Trafik kazası
  6. Yolcu otobüsü devrildi
  7. ölü ve yaralılar var
  8. Metro Turizm

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