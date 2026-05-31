Bayburt'ta Yeşilay ve Müftülükten cami cemaatine bağımlılıkla mücadele eğitimi

Hacı Ekrem-Naile Seyhan Camii'nin ev sahipliği yaptığı programda, vatandaşlara kötü alışkanlıklardan uzak durmanın hayati önemi aktarıldı. Yeşilay yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, bağımlılıkla başa çıkma sürecinde ailenin, sosyal çevrenin ve toplumsal bilincin oynadığı kritik role dikkat çekildi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, hangi yaş grubundan olursa olsun tüm bireylerin sağlıklı, huzurlu ve bilinçli bir ömür sürebilmeleri adına bağımlılık yapıcı her türlü maddeden kesinlikle uzak durmaları gerektiğinin altı çizildi. Toplumu derinden etkileyen bu sorunla topyekûn mücadelenin şart olduğu vurgulandı.