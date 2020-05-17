  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
için kalan
Aktüel

Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı

Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:20:55 -
Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı

Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, bugün sabah saatlerinde Bayburt - Erzurum kara yolunun 50. kilometresi Lolanlı Boğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 AAS 939 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken tırın üzerindeki çuvallar yola saçıldı.


Trafik ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak yol güvenliği sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı