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Aktüel

Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:13:44 -
Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt’ta hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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