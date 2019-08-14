Bayburt'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Erzurum'dan Bayburt'a seyir halindeki Havar Ayoob Yaseen'in (32) kullandığı Irak plakalı otomobil, Kop Dağı yakınlarında devrildi. Kazada, araçta bulunan Irak uyruklu Salah Ayoob Yaseen (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki Rozheen Tahseen Yaseen (28), Sıma Obadullah Yaseen (23), Meenna Havar Ayoob (6), Haron Havar Ayoob (4), Bilal Salah Ayoob (2), Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.