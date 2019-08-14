Bayburt'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Bayburt'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:47
BAYBURT (AA) - Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Erzurum'dan Bayburt'a seyir halindeki Havar Ayoob Yaseen'in (32) kullandığı Irak plakalı otomobil, Kop Dağı yakınlarında devrildi.
Kazada, araçta bulunan Irak uyruklu Salah Ayoob Yaseen (28) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Rozheen Tahseen Yaseen (28), Sıma Obadullah Yaseen (23), Meenna Havar Ayoob (6), Haron Havar Ayoob (4), Bilal Salah Ayoob (2), Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
YORUM YAZ