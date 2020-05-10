  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bayburt’ta masal kahramanlarının bulunduğu parkta maketler baş kısmından koparıldı

Bayburt’ta Dede Korkut hikâyelerinin kahramanları Deli Dumrul, Boğaçhan gibi karakterlerin yanı sıra Temel Reis, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi masal kahramanlarının da maketlerinin yer aldığı parkta, bütün maketler baş kısmından koparıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:26:57 -
Bayburt’ta masal kahramanlarının bulunduğu parkta maketler baş kısmından koparıldı

Bayburt’ta Dede Korkut hikâyelerinin kahramanları Deli Dumrul, Boğaçhan gibi karakterlerin yanı sıra Temel Reis, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi masal kahramanlarının da maketlerinin yer aldığı parkta, bütün maketler baş kısmından koparıldı. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.


Bayburt’ta çocukların normal zamanda uğrak yeri olan, korona virüs salgını nedeniyle bugünlerde boş kalan Masal Park, saldırıya uğradı. Dede Korkut hikâyelerinin kahramanları Deli Dumrul, Boğaçhan gibi karakterlerin yanı sıra Temel Reis, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi Türk kültürünün masal kahramanlarının bir kısmının minyatür maket ve heykellerini bünyesinde barındıran Masal Park’ta, bütün maketler baş kısmından koparıldı. Yakın bir zamana kadar bekçi bulundurulan, sonradan bu uygulamadan vazgeçilen park, kentteki diğer tüm çocuk parklarındaki gibi güvenlik kamerasından yoksun.



“Saldırgan akıl hastası”


Öte yandan, geçtiğimiz günlerde parka yapılan saldırının ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüpheli S.K.’nın (34) akıl sağlığının yerinde olmadığı ve raporu olduğu belirlendi. S.K., Samsun’da bulunan bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı