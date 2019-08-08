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Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı

Kurban Bayramı az bir süre kala Bayburt Belediyesi Hayvan Satış Pazarı’nda hazırlık çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı

Kurban Bayramı az bir süre kala Bayburt Belediyesi Hayvan Satış Pazarı’nda hazırlık çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.


Şehirdeki tek kurbanlık satış yeri olan Bayburt Belediyesi Hayvan pazarındaki çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. Ayrıca vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişlerini yapabilmeleri için emniyet ve zabıta müdürlüğü personelinin işbirliği içinde olacağı hayvan pazarında sahte parayla alışverişin ve çıkabilecek tartışmaların önüne geçilebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. 6 Ağustos’ta başlayıp Kurban Bayramı’nın ikinci gününe kadar açık olacak olan Hayvan Pazarı’nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.


Kurban yakalama timi teyakkuzda olacak


Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip dört gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.


Kurban kesim yerleri belli oldu


Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri şöyle: Bayburt Belediyesine ait mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri), Salih Altun’a ait mandıra(Kayış Kıran Mevkii), Hayvan Pazarı, Muradiye Yurdu( Esentepe Mahallesi), Hakan Keser’e ait hayvan çiftliği ( Kayış Kıran Mevki), Yaşar Küçük’e ait mandıra (Cezaevi Yolu Üzeri), Can- Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri). Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.


Ayrıca, Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayram boyunca kurban kesim alanlarındaki sterilizasyon ve kesimden sonra geride kalan atıkların bertaraf edilmesi gibi hizmetlerde bulunacak.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
  1. doğa

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