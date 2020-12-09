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Aktüel Bayburt'ta köprüden düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Bayburt'ta köprüden düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:28:39 -
Bayburt'ta köprüden düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta köprüden düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Veli Şaban Mahallesi'ndeki Çarşı Köprüsü'nde yürüyen Bekir Altun (30), dengesini kaybederek Çoruh Nehri kenarındaki kayalıklara düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Altun'u itfaiye görevlisi sırtında yaklaşık 200 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Altun, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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