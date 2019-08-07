0553 313 94 23

Bayburt'ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Bayburt'ta, 4 Ağustos Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan genç kızın cesedi bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
Bayburt'ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Merkeze bağlı Akşar köyünde ikamet eden ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için yürütülen ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'dan gelen dağ komandolar,Bayburt ve Trabzon AFAD, UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarının üçüncü gününde Erdoğan'ın cesedi, köydeki gölette bulundu. Ceset, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
  1. Bayburt
  2. Trabzon AFAD
  3. UMKE ekipleri
  4. Giresun
  5. dağ komandolar
  6. Bayburt Devlet Hastanesi morgu
  7. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT ne oldu? Mansur Yavaş Emeklilikte yaşa takılanlar vaadi
    1. EYT ne oldu? Mansur Yavaş Emeklilikte..
    2. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    3. Makarna ihracatına fason darbesi
    4. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle..
    5. Babacan Holding'ten Kurban Bayramı..
    6. Twitter paylaşımları yüzünden işinden..
    7. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Men..
    8. Rağbet küçükbaş hayvana
    9. Dündar: “Mahallelerimize en güzel..
    10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    11. Turhan: Bakanlık olarak tüm..
    12. Akar: "ABD'li müttefiklerimizle..
    13. İçişleri Bakanlığı: "2019’un ilk 7..
    14. Bilecik’te ilk karpuz ve kavun hasadı..
    15. Meksika şokta! Darphaneyi soydular
    16. 'Sığınmacıların hiçbir işlem..
    17. Türkeli MYO’nun iki bölümünün de..
    18. ABD heyetiyle görüşme sonrası ilk..
    19. Ödemiş’te belediye bünyesinde..
    20. Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu
    21. Vodafone, "Güvenli Araç Çözümleri"ni..
    22. Dicle Elektrik kaçak tüketimi..
    23. Yüksekova’da silah ve mühimmat ele..
    24. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    25. Brezilya’da havalimanından çalınan..
    26. MEB'den öğretmenler için kısa öykü..
    27. Alanya’da otomobilden uyuşturucu hap..
    28. Serdivan Belediyesi hayırseverlerle..
    29. Hac, Müslümanların kardeşlik kongresidir
    30. Diego Forlan futbolu bıraktı
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”