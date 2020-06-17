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Aktüel

Bayburt’ta harabe binalar yıkılıyor

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Bayburt’ta, tarihi eser özelliği taşımayan ve kullanılacak durumda olmayan harabe binaların yıkımına devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:02:35 -
Bayburt’ta harabe binalar yıkılıyor

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Bayburt’ta, tarihi eser özelliği taşımayan ve kullanılacak durumda olmayan harabe binaların yıkımına devam ediliyor.


Bayburt Beledisi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının bu seferki adresi Mehmet Çelebi Mahallesi oldu. Burada bulunan yaya ve araç geçişleri için tehlike arz eden aynı zamanda çevre kirliliğine neden olan yapılar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra çevreye zarar verilmeden yıkılarak olumsuz görüntüler ortadan kaldırılıyor.


Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ve Mehmet Çelebi Mahallesi Muhtarı Mehmet Helvacı ile birlikte bir süre incelemelerde bulunarak buradan ayrıldı.

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