Bayburt'ta gıda işletmelerine sıkı denetim! Ürünler tek tek inceleniyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Üretim, satış ve toplu tüketim noktalarında hijyenden etiket bilgilerine kadar birçok kriter kontrol edilirken, şüpheli görülen ürünlerden laboratuvar analizi için numune alınıyor.
Bayburt'ta halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini kontrol ediyor.
Gıda mühendisleri sahada
Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu ayrıntılı şekilde inceleniyor.
Ekipler özellikle işletmelerdeki hijyen koşulları, ürünlerin saklama ve muhafaza şartları, etiketler ve tüketiciye sunulan ürün bilgilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor.
Şüpheli ürünlerden numune alınıyor
Denetimler yalnızca işletmelerin fiziki şartlarının kontrolüyle sınırlı kalmıyor.
Gerekli görülen ürünlerden ekipler tarafından numuneler alınarak analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Böylece ürünlerin gıda güvenliği açısından uygunluğu laboratuvar ortamında da kontrol ediliyor.
Vatandaşlara Alo 174 çağrısı
Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanmasında vatandaşların bildirimlerinin de önemli olduğunu hatırlattı.
Vatandaşların karşılaştıkları gıda kaynaklı sorunları, şikayetlerini, ihbarlarını ve önerilerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere iletebileceği belirtildi.
Güvenilir gıda, sağlıklı toplum
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.
Güvenilir gıdanın sağlıklı bir toplumun temel unsurlarından biri olduğu vurgulanırken, gıda denetimlerinin Bayburt genelinde aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.