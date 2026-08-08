Bayburt'ta gıda işletmelerine sıkı denetim! Ürünler tek tek inceleniyor

Bayburt'ta halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini kontrol ediyor.

Gıda mühendisleri sahada

Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Ekipler özellikle işletmelerdeki hijyen koşulları, ürünlerin saklama ve muhafaza şartları, etiketler ve tüketiciye sunulan ürün bilgilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor.

Şüpheli ürünlerden numune alınıyor

Denetimler yalnızca işletmelerin fiziki şartlarının kontrolüyle sınırlı kalmıyor.

Gerekli görülen ürünlerden ekipler tarafından numuneler alınarak analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Böylece ürünlerin gıda güvenliği açısından uygunluğu laboratuvar ortamında da kontrol ediliyor.

Vatandaşlara Alo 174 çağrısı

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanmasında vatandaşların bildirimlerinin de önemli olduğunu hatırlattı.

Vatandaşların karşılaştıkları gıda kaynaklı sorunları, şikayetlerini, ihbarlarını ve önerilerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere iletebileceği belirtildi.

Güvenilir gıda, sağlıklı toplum

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Güvenilir gıdanın sağlıklı bir toplumun temel unsurlarından biri olduğu vurgulanırken, gıda denetimlerinin Bayburt genelinde aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.