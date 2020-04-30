  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bayburt’ta dezenfeksiyon mesaisi

Bayburt Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere kentin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:53:32 -
Bayburt’ta dezenfeksiyon mesaisi

Bayburt Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere kentin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.


Bayburt Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için kamu alanları, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.


Ekipler bugün de toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam etti. Toplum sağlığı için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi’ni köpüklü su ile yıkadı.


Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı