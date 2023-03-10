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Gündem Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı! Şap hastalığına rastlanıldı mı? Açıklama geldi
Gündem

Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı! Şap hastalığına rastlanıldı mı? Açıklama geldi

Türkiye’yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle Bayburt'ta da canlı hayvan pazarı kapatıldı ve şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 17:59:00 -
Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı! Şap hastalığına rastlanıldı mı? Açıklama geldi

Türkiye’yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle Bayburt'ta da canlı hayvan pazarı kapatıldı ve şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı.

Türkiye’de birkaç ilde görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle alınan kararla beraber Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Satış Pazarı da hayvanlarda görülen hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurarak, "Yetiştiricilerimizin dikkatine! Ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle bakanlığımızca havyan pazarları faaliyetleri ile il içi ve il dışı hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur" paylaşımında bulundu.

Bununla beraber Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bayburt'ta şap hastalığı vakasına rastlanılmadı.

Bakanlıktan SAT-2 Serotipi şap hastalığına ilişkin kritik bilgilendirme
Bakanlıktan SAT-2 Serotipi şap hastalığına ilişkin kritik bilgilendirme

Aktüel

Bakanlıktan SAT-2 Serotipi şap hastalığına ilişkin kritik bilgilendirme
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Yorumlar

farah

akit, haberinizde şap hastalığı ile ilgili net bir bilgi niye yok. Bayburt'ta var mı, yok mu. Yıllardır sol mecralar, bu yalanları tekrarlar durur.. Oyuna gelmeyin.. Akit'i aile olarak biliyorum.. bizi maraş depremindeki gibi sarsmayın

akit bu haberi yapmanız AHAHAHAHAHAH

Soldan çarklı sözcü gazetesi, yımaz Özdil'in işine son verdi. Kimsede çıt yok. Olmayan şap hastalığının haberi mi yapılıyor. AHAHAHAHAHAH kafalar.. AHAHAHAHAHAH kafalar.
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