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Aktüel

Bayburt’ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Bayburt’ta uygulama noktasında durdurulan otomobildeki şahıstan 45,21 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:04:54 -
Bayburt’ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Bayburt’ta uygulama noktasında durdurulan otomobildeki şahıstan 45,21 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.


Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.B’nin Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağını belirledi. Şahsın kullandığı aracı kent girişindeki uygulama noktasında durduran polis, araçta iki parça halinde toplamda 45,21 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli F.B. gözaltına alındı.

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