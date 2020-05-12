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Aktüel

Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirildi

Bayburt’ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:46:42 -
Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirildi

Bayburt’ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam etmekte.


Bu kapsamda İ.A. isimli şahsın, 06.05.2020 günü giriş çıkış kısıtlaması kaldırılan illerden ilimize uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine şahsın bulunduğu araç uygulama noktasında durdurularak, yapılan incelemelerde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.


Adı geçen şahıs hakkında adli tahkikat sürdürülmekte.

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