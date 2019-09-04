Bayburt’ta Balaban kuşu doğaya salındı

Bayburt’ta bir vatandaşın evinin bahçesine giren balaban kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bayburt merkezde yaşayan bir vatandaş evinin bahçesinde balaban kuşu gördü. İlk kez gördüğü Balaban kuşuna yaklaşmaya çekinen vatandaş durumu Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Eve gelen yetkililer bahçede ki nesli tükenmekte olan balaban kuşunu yakaladı. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri balaban kuşunda uçmasına engel olacak bir yara olmadığını tespit ettikten sonra doğal yaşam ortamına bıraktılar.

Ayrıca, nesli tükenmekte olan ve balıkçıl bir kuş türü olan Balaban kuşlarının yaşam alanlarının sulak yerler olduğu balık ile sazlıklarda yaşayan böcek türleriyle beslendiği belirtildi.