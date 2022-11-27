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Aktüel Bayburt'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı çocuk ahırda bulundu
Aktüel

Bayburt'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı çocuk ahırda bulundu

Bayburt'ta ailesinin kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlatılan çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 20:00:00 -
Bayburt'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı çocuk ahırda bulundu

Bayburt'ta ailesinin kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlatılan çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Arpalı beldesindeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan 16 yaşındaki A.D'den haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine dünden beri bölgedeki kırsal alanda arama çalışması yürüten ekipler, A.D'yi evinin yakınındaki ahırda buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk, ailesine teslim edildi.

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