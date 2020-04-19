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Aktüel

Bayburt’ta 9 hasta daha sağlığına kavuştu

Bayburt’ta korona virüs tedavisi tamamlanan 9 hasta alkışlarla taburcu edildi.

2020-04-19 07:37:03 -
Bayburt’ta 9 hasta daha sağlığına kavuştu

Bayburt’ta korona virüs tedavisi tamamlanan 9 hasta alkışlarla taburcu edildi.


Tedavileri 8 ile 15 gün arasında değişen en küçüğü 7, en büyüğü ise 70 yaşında 9 hasta Bayburt Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi. Sağlığına tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar kendilerini alkışlarla uğurlayan sağlık görevlilerine dua etti.


Vatandaşlardan biri hastaneden ayrılmadan önce zor tedavi süresi boyunca kendilerini asla yalnız bırakmadığını ifade ettiği sağlık çalışanlarına müteşekkir olduklarını belirtti. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, “Allah devletimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Sayın Valimize de, Sağlık Müdürümüze de çok çok teşekkür ederiz. Sağlık Bakanımıza, bütün bakanlarımıza çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

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