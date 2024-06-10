Bayburt Lisesi öğrencileri uluslararası bir projeye imza attı

Proje Shorena Gazashvili ve İrem Sahra Turna kuruculuğunda Türkiye’den 10, Portekiz’den 3, Hırvatistan’dan 2 ve Gürcistan’dan 2 öğretmenin ortaklığıyla toplam 17 öğretmen tarafından yürütülüyor.

Cultures in Harmony Celebrating Diversity Around Europe isimli projede yöresel yemeklerin, kıyafetlerin, gelenek ve göreneklerin, kültürel varlıklar ile mirasların tanıtımı yönünde etkinlikler yapılıyor.

Bu etkinlikleri yaparken pek çok web2.0 ve web3.0 aracı kullanan öğrenciler, teknolojiyi etkili biçimde kullanmayı da öğreniyorlar. Şimdiye kadar CapCut programıyla yöresel yemekleri video haline getirip tanıtma, Snapchat ve Bitmoji gibi uygulamalarıyla kendi avatarlarını tasarlama, İngilizce kendi şarkılarının sözlerini yazma ve Suno.AI programıyla bu sözleri seslendirerek şarkıya dönüştürme, projedeki partnerleri için kişisel yeni yıl kartları hazırlama, Canva programıyla posterler ve logolar tasarlama, Padlet uygulamasıyla yöresel müzikleri, tarihi ve kültürel mirasları ve kendilerini tanıtma, Linoit programıyla atasözlerini ve deyimleri aktarma, Chatterpix programıyla eTwinning günüyle ilgili görüşlerini seslendirme ve videolaştırma gibi etkinlikler yapan ve projede ortak dil olarak da İngilizceyi kullanan öğrenciler, İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştiriyorlar.

Proje boyunca öğrenciler Bayburt’u temsil ederken aynı zamanda kendi kültürlerini, dillerini, yöresel yemeklerini, gelenek ve göreneklerini tanıtma, bunun yanı sıra farklı kültürleri tanıma ve onlarla etkileşimde bulunma fırsatı da buluyorlar. Birçok bireysel ve işbirlikli etkinlik içeren eTwinning projesinin hem ulusal, hem de Avrupa kalite etiketlerini alması bekleniyor.