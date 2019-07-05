Bayazıt ve Yenigün’ü rahmetle anıyoruz

Sabahattin Ayan İstanbul

Mütedeyyin camia için büyük önem taşıyan Şair Erdem Bayazıt ve Milli Türk Talebe Birliği’nin serdengeçti isimlerinden olan Sedat Yenigün’ü vefat yıl dönümlerinde özlemle yad ediliyor.

Şair Erdem Bayazıt, mısralarıyla dillere gönüllere dokunmaya devam ediyor. Vefatının üzerinden 11 koca yıl geçen büyük şair her gün artan bir özlemle anılıyor. Kalemini Hakk’ın ve halkın emrine amade eden ve şiirlerinde hakikat arayışının izini süren Bayazıt bir dönem de Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı. Akciğer kanseriyle mücadele eden Bayazıt, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İslami camianın yakından tanıdığı, Sedat Yenigün bundan tam 39 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehadet şerbeti içmişti. MTTB çatısı altında örnek bir duruş sergileyen ve eşsiz çalışmalara imza atan Yenigün, Müslümanların belleğindeki tazeliğini koruyor.