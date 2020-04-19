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Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifini sizler için derledik. Maya bulmak son zamanlarda oldukça zor bir durum. Bu sayede evde yemek yapmak isteyenler, "kabartma tozlu tarifler, kabartma tozuyla neler yapılır, kabartma tozuyla yapılan yemek tarifleri" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki ama bayatlamayan kabartma tozlu poğaça nasıl yapılır? Pratik bayatlamayan poğaça malzemeleri nelerdir? Kabartma tozuyla yapılan poğaça malzemeleri ve tarifi...

2020-04-19 18:01:00 -
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça yapımının en güzel tarafı, kısa sürede bayatlamamasıdır. Bu tarif sayesinde uzun süre dayanan mini poğaçalar yapabilirsiniz. İşte malzemeler..

Malzemeler

  • 100 gram margarin
  • 2 yumurta birinin sarisi üzeri için
  • 1 bardak yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 buçuk paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un

Dilerseniz içi için;

  • peynir
  • zeytin
  • patates

Öncelikle oda ısısındaki margarini derin bir kapa alın. Üzerine yumurta, yoğurt, sıvıyağ, tuz, şekeri ilave edip karıştırın.

Üzerine kıvam aldıktan sonra un ve kabartma tozunu ilave edin.

Homojen bir kıvam alana kadar yoğurun. 

Unun çeşidi değişiklik göstereceği için, yumuşak bir hamur elde edene kadar un koymaya devam edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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