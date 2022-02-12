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Kadın - Aile Bayatlamayan poğaça: Mayasız 5 dakikada puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi
Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça: Mayasız 5 dakikada puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi

Kıyır kıyır, bayatlamayan ve yumuşacık bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu tarif Pofuduk pamuk poğaça tarifidir. Üstelik bayatlamayan bu poğaça çok lezzetli. İşte kolay, pratik, mayasız puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-12 10:10:00 - 2022-02-12 10:13:26
Bayatlamayan poğaça: Mayasız 5 dakikada puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi

Mayasız 5 dakikada puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi

Malzemeler;

  • 3 adet kabartma tozu
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

içine;

  • beyaz peynir

üzerini bulamak için;

  • Bir kase susam
  • 2 yemek kaşığı pekmez

Kıyır kıyır poğaça tarifi

Kabımıza yoğurdu,zeytinyağı,tuzu ,kabartma tozunu ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine azar azar un ekliyor ve karıştırıyoruz. Hamurumuzu 20-25 dakika dinlenmeye bırakıyoruz.(İsteğe bağlı) Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Beze yapıp,ortasına beyaz peynir koyup hamuru kapatıyoruz. 2 yemek kaşığı pekmeze bir çay bardağından daha az su koyup,karıştırıyoruz. Poğaçaları önce pekmezli suya sonra susama batırıyoruz. Pişirme kağıtlı fırın tepsimize diziyoruz. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyoruz.

 

 

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Kadın - Aile

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