Bayatlamayan poğaça: Mayasız 5 dakikada puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi
Kıyır kıyır, bayatlamayan ve yumuşacık bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu tarif Pofuduk pamuk poğaça tarifidir. Üstelik bayatlamayan bu poğaça çok lezzetli. İşte kolay, pratik, mayasız puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi...
Mayasız 5 dakikada puf puf 3-2-1 simit poğaça tarifi
Malzemeler;
- 3 adet kabartma tozu
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
içine;
- beyaz peynir
üzerini bulamak için;
- Bir kase susam
- 2 yemek kaşığı pekmez
Kıyır kıyır poğaça tarifi
Kabımıza yoğurdu,zeytinyağı,tuzu ,kabartma tozunu ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine azar azar un ekliyor ve karıştırıyoruz. Hamurumuzu 20-25 dakika dinlenmeye bırakıyoruz.(İsteğe bağlı) Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Beze yapıp,ortasına beyaz peynir koyup hamuru kapatıyoruz. 2 yemek kaşığı pekmeze bir çay bardağından daha az su koyup,karıştırıyoruz. Poğaçaları önce pekmezli suya sonra susama batırıyoruz. Pişirme kağıtlı fırın tepsimize diziyoruz. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyoruz.