Bayat ekmek tarifleri: Fırında bayat ekmek, yoğurtlu ekmek böreği, pizza! Bayat ekmek içi ile ne yapılır?

Fırında Yumurtalı Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

6 adet yumurta

Çeyrek demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı acı biber ya da pul biber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dilim kaşar peyniri rendesi

8-10 dilim bayat ekmek

Fırında Yumurtalı Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır?

Maydanozu yıkayıp ince ince doğrayın.

Uygun bir karıştırma kabında yumurtaları kırın, kaşar hariç tüm malzemeleri iyice çırpın.

Kaşarın yarısını da koyarak tekrar karıştırın. Dilerseniz harcın artması için yarım su bardağı kadar süt ilavesi yapabilirsiniz.

Dilimlediğiniz ekmeklerin her iki tarafını da batırıp çıkarın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

En son kaşarlarını serpiştirin 230 derece sıcak fırına verin. Bu aşamada fırının derecesi fırından fırına değişebilir. Siz kendi fırınınızı göz önünde bulundurarak ayarlayabilirsiniz.

Kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Kaşarları güzelce eriyen ve kızaran fırında yumurtalı ekmekler servise hazır.

Afiyet olsun

Bayat Ekmek İçi ile Ne Yapılır?

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Bayat Ekmek Böreği Tarifi İçin Malzemeler

1,5 ekmek veya pide (bayat)

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

1 su bardağı beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Kaşar peyniri

Bayat Ekmek Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Bayat ekmeklerimizi elimizle küçük parçalar halinde koparıyoruz.

Derin bir kabın içine yumurtaları, sütü, sıvı yağı, tuzu, kabartma tozunu koyup çırpıcı ile çırpıyoruz.

Daha sonra içine peyniri ve maydanozu ilave ediyoruz.

Bu karışımın içine bayat ekmeklerimizi batırıyoruz.

Her tarafı ıslandıktan sonra yağlanmış tepsiye yarısını koyuyoruz.

Arasına kaşar rendesi serpiyoruz.

Diğer kalanı da üzerine boşaltıyoruz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürüyoruz.

Ekmekler hafif kızarmaya başlayınca fırını açıp her tarafına kaşar rendesi serpiyoruz.

Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Sıcak yenmesi tavsiye edilir. Afiyet olsun.

Bayat Ekmek Böreği Tarifi İçin Malzemeler

Bayatlamış ekmek

Yoğurt

Mayonez

Yumurta

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

Fırın tepsisine bayatlamış ekmekleri dilimleyip diziyoruz. (Fırın tepsisinin büyüklüğüne göre 400 gr veya 800 gr yoğurt kullanıyoruz. ) Yoğurdu bir kaba alıp içine iki kaşık mayonez ve 3 yumurta kırıp biraz sıvı yağ veya tereyağı ilave edip çırpıyoruz. Dizdiğimiz ekmeklerin üzerine beyaz peynir rendeleyip, hazırladığımız yoğurdu üzerine döküyoruz ve fırına veriyoruz. Üzerindeki yoğurt katılaşmaya başladığında kaşar peynirini üzerine rendeleyip tekrardan fırına geri koyuyoruz. Üzerindeki kaşar peyniri kızardığında çıkartıp böreğimizi servis ediyoruz.

Bayat Ekmekten Kahvaltılık Tarifi İçin Malzemeler

1 tutam dere otu

1 tutam maydanoz

3 dal yeşil soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

2 adet yumurta

1 kaşık tuz

1 dolu bardak süt

1 tane bayat ekmek

1 kase kaşar peyniri

Bayat Ekmekten Kahvaltılık Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle dereotu maydanoz ve yeşil soğanı ince ince kıyalım. Daha sonra yumurta süt ve yeşillikleri bir kapta çırpalım.

Ekmekleri dilimleyip yarısını borcamın altına döşeyelim. Üzerine hazırladığımız sosun yarısını dökelim her tarafına gelecek şekilde.

Daha sonra dilimlediğiniz domatesleri dizelim ve kaşar rendesi serpelim. Kalan ekmekleri onun üzerine döşedik ten sonra kalan sosu her tarafına gelecek şekilde döküp domates ve kaşar peyniri ayni şekilde koyun.

200 dereceli önceden ısıtılmış fırında kaşar eriyene kadar pişirelim çok lezzetli çok pratik bir tarif oluyor ekmeklerde değerlenmiş oluyor deneyenlere afiyet şifa olsun.

Bayat Ekmek Pizzası (Gerçeği Gibi) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet somun bayat ekmek

1 çay bardağı süt

2 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

Üzeri için:

Zeytin, sosis, mısır, domates, yeşil biber, kaşar peyniri, ketçap

Bayat Ekmek Pizzası (Gerçeği Gibi) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce ekmeklerinizi küçük küçük doğrayın bir kaba koyup üzerine yumurta, süt, sıvı yağ, kabartma tozu kekik, pul biber ekleyip iyice karıştırın

Karışım fazla cıvık olmayacak sütü kontrollü şekilde koyun. Daha sonra tepsiye yağlı kağıt serip ekmeği boşaltıp iyice yayarak bastırın.

Üzerine ketçap sürün. Üzerine konacak malzemeleri doğrayıp hazır edin.

Önce biraz kaşar peyniri daha sonra diğer malzemeleri karışık olarak üzerine koyup biraz tuz serptikten sonra 180°C fırında, üzerleri pişene kadar pişirin tekrar biraz daha üzerine kaşar peyniri koyup eriyene kadar beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.

Airfryer'da ekmek

Airfryer'I önceden 200 derecede ısıtın. Hamurun üstüne biraz su ilave edin. Pizza tepsisini Airfryer sepetine yerleştirin ve sepeti kapatın. Zamanlayıcıyı 18 dakikaya ayarlayın ve ekmeği fırında pişirin.