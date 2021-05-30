Bayat ekmek köftesi nasıl yapılır? Bayat ekmekten köfte tarifi
Bayat ekmekten ne yapılır? Bayatlayan ekmeklerden anne usulü bir köfte hazırlayabilirsiniz. Kıyma kullanmadan hazırlayacağınız bu tarifle hem damakları şenlendirecek hem de bayat ekmekleri değerlendireceksiniz. Peki, bayat ekmek köftesi için hangi malzemeler gerekli?
Bayat ekmek kullanarak, leziz köfteler hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olansa biraz ekmek biraz da baharat…
Bayat ekmek köftesi nasıl yapılır? Bayat ekmekten köfte tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağı kaşar peyniri rendesi
- 1 adet bayat ekmek
- 1 adet soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 1 kaşık galeta unu
- 4-5 sap maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Nane
- Keki
- Kızartmak için:
- Sıva yağ
Bir miktar suyla ekmekleri ıslatın. Ekmekleri ezin ve fazla suyunu sıkın.
Bir yoğurma kabının içine ekmeği alın.
Soğanı, sarımsağı ve kaşar peynirini rendeleyin. Maydanozları ise küçük küçük doğrayın.
Tüm malzemeyi iyice yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve köfte şekli verin.
Bir tavaya yağ alın ve kızdırın.
Köftelerin iki tarafını da güzelce kızartın.
Köfteleri yoğurtla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.