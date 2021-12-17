"Bayat ekmek alıyorum" demişti... Gerçek ortaya çıktı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman bir aileyi ziyaret etti. Algı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen CHP'nin yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

"Bayat ekmek alıyorum"

Ailenin büyüğü Ayfer, "1 lira 25 kuruşa bayat ekmek alıyorum. O ekmekleri zamlardan önce köpeklere veriyorlarmış. Şimdi o ekmeği biz yiyoruz. Mecbur yiyoruz. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ailesine, her ay düzenli olarak Sosyal Hizmet Merkezi'nden 1.281,05 TL Sosyal Ekonomik Destek verildiği, elektrik ve gıda yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

Oğlunun üzerine kayıtlı iki ev çıktı

Ayfer Yıldırım, "Biz bu evde iki aile yaşıyoruz. Evdeki tek çalışan benim oğlum, asgari ücretle çalışıyor. 9 kişiyiz burada. Bayat ekmek yiyoruz. Ekmeğe pahalandığından beri bakkala gidip bir tane ekmek dahi almadım. Aşağı mahallede fırın var, Her gün o yolu tepiyorum, gidiyorum; 1 milyon 250 bin liradan (1 lira 25 kuruş) bayat ekmek alıyorum. O ekmekleri zamlardan önce köpeklere veriyorlarmış. Şimdi o ekmeği biz yiyoruz. Mecbur yiyoruz. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Aynı hanede bulunan Oğlu Gürkan Yıldırım'ın sigortalı olarak asgari ücretle çalıştığı ve üzerine kayıtlı Beşikkaya Mahallesinde ve Kale Mahallesinde 2 adet ev bulunduğu ortaya çıktı.