Bay Kemal'in geceliği 100 bin TL'lik otelinin faturasını...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son yayınladığı videoda kendisini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu bu hesapların iktidar kontrolünde olduğunu da savundu. Fakat video yayımlandıktan sonra bu iddialardan çok Bay Kemal'in videoyu çektiği mekan konuşuldu. CHP liderinin paylaştığı videodaki otel odasının gecelik fiyatının 100 bin liradan fazla olduğunun ortaya çıkması büyük ses getirdi. O otel odası hakkındaki en ilginç yorum ise Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler'den geldi. Güler, "Otelin faturasını Lütfü Türkkan mı ödedi" başlıklı yazısında, şehit yakınına küfür eden İYİ Parti'li Türkkan'ın o gün Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğine dikkat çekti. Akşam yazarı, şunları kaydetti:

"Kemal Beyimiz sözüm ona; 'saray tarafından kendisine özel olarak atanan trolleri anlatmak için' kameralar karşısına geçti. Nerede? Lüks bir otelin kral dairesinde! Ama öncesinde İzmit ilçesinde bir açılışa katıldı. Yanında kim vardı peki? Lütfü Türkkan!

Şehidimizin bacısına söven Lütfü Türkkan!

Bayram değil seyran değil Kemal Bey Lütfü'yü niçin yanına aldı, ne mesaj vermek istedi, kime meydan okudu acep?

Bilemiyorum!

Ettiği o rezil küfrün ardından sokağa bile çıkamayan Lütfü, Kemal Kılıçdaroğlu marifetiyle yeniden arzı endam eyledi. Kemal Bey'in meşruiyet bahşetmesiyle yeniden sahalara döndü.

Öyle ya! Lütfü ne yapmış?!

Kemal Beyimiz askerimize kurşun sıkanlarla yol yürümekten çekinmiyor; Lütfü'nün elinden tutmaya mı çekinecek?

Lütfü Bey zengindir, parası çoktur.

Diyeceksiniz ki 'Lütfü'nün parası ne alaka'?

Kemal Bey İzmit'teki açılışın akşamı İstanbul'a dönüp tam yüz bin liralık bir otel odasına yerleşti ya hani!

Acaba diyorum o otelin masraflarını Lütfü mü ödedi?

Bilmiyorum kimin ödediğini ama insanın aklına düşüyor böyle şeyler.

Lakin o otelin masrafını kim ödedi onu da bilmek hakkımız tabii ki? Kemal Beyimiz açıklar mı bilmiyorum? Ama çıkar kokusu!

Bir gecesi yüz bin lira!

Neyse biz dönelim en başa. Kemal Bey geceliği yüz bin liralık boğaz manzaralı o otelin kral dairesinden sosyal medya yayını yaptı.

'Sarayın trolleri varmış, Erdoğan şatafatlı hayatını devam ettirebilmek için bunları besliyormuş...'!

İpe sapa gelmez yüzlerce cümleyi ardı ardına dizdi. Oysa cümle alem CHP'nin, İmamoğlu'nun, Mansur'un, Soyer'in ve diğerlerinin bu işlerde ne kadar mahir olduğunu biliyor.

İBB'nin bu işler için belediyenin yüz binlerce milyon lirasını ayırdığını da.

Diğerlerinin de aşağı kalır tarafı yok.

Kaldı ki Kemal Beyimiz de bir çeşit trollük için geceliği yüz bin liraya otel odası tutmuş!

Evinin mutfağı kesmemiş anlayacağınız.

Sahi otelin faturasını kim ödedi?

Lütfü mü? Yoksa CHP mi? Yahut Kemal Bey mi?

İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçiye yedirdiği balığın elli bin liralık faturasını İstanbullu ödedi.

Peki ya Murat Ongun'un Cenevre tatilinin dört yüz yirmi bin liralık faturasını?

Bilmiyoruz!

Neyse biz dönelim konumuza.

Kemal Bey trolden bahsediyor ya!

Biz o trolleri İstanbul'un kara teslim olduğu, İmamoğlu'nun balıkçıda sefa sürdüğü o gece gördük. Ama o troller balıkçıdaki soba borusunu göremediler.

Sonrası malum!

Zira o boru başlarına iş açtı!

Sosyal medya üzerinden yedi gün yirmi dört saat trollük yapan bu arkadaşlar değil mi?

Bunun için milyonlarca lirayı cebe indiren bunlar değil mi?

Algı nasıl yapılır, yalan nasıl söylenir, bunun üzerinde nasıl tepinilir, millet nasıl keklenir; bunları utanmadan sıkılmadan kameralar önünde anlatanlar bunlar değil mi?

Yahu bunların trolleri tutuklandığında bile ellerini arkasına götürerek trollemeye devam etmiyor muydu?

Peki ya sırf trollük yapmak için dışarıdan fonlananlar!

Fonlandıkları ortaya çıkmasına rağmen pişkin pişkin sırıtanlar!

Amaaaan! Neyse...

Kemal Bey sahi o otelin faturasını Lütfü mü ödedi?

Peki ya Murat Ongun'un tatil faturasını?

Onu kim ödeyecek?

Evinizin mutfağından bir yayın yapsanız da anlatsanız bize.

Mutfağınızda yüz bin liralık boğaz manzaralı kral dairesinin konforunu bulamayacaksınız ama!"