Bay Kemal’in CHP’si torbacıların merkezi

TSK’ya yönelik ‘kimyasal silah’ yalanına sessiz kalan ve İngiltere’ye icazet seferi öncesi kolluk kuvvetlerine ve devlete ‘uyuşturucu’ iftirası atan Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki yağarken, akıllara CHP teşkilatlarında yaşanan uyuşturucu rezaletleri geldi. İşti CHP’nin torbacı karnesi:

Hangi birini saysak...

İBB’ye ait şehirlerarası cenaze nakil aracının içerisinden 144 kilogram esrar çıktı.

Maltepe Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı, uyuşturucu kuryesi taşırken yakalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKO’nun şefi Recep Koyuncu, belediye aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı.

CHP’ye ait otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları tutuklandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait otomobilde ele geçiren uyuşturucunun belediye personeli ve CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım’a ait olduğu saptandı.

CHP’li Hakkı Süha Okay’ın kardeşi uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda tutuklandı.

CHP’li İsmail Aynur, Altınoluk Belediyesi Başkanlığı döneminde kırmızı bültenle aranan Yaşar Avni Musullulu’ya plaket verdi.

Önder Sav’ın kardeşi uyuşturucu ticareti suçundan yurt dışında 20 yıl hapis yattı.

Eski Milletvekili Şahin Mengü’nün oğlu kokain temin ederken yakalandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kardeşi uyuşturucu tedavisi gördüğü süreçte tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladı.

Eski Milletvekili Esat Canan’ın yeğeni, müşteri gibi davranan polislere 14 kilo 815 gram eroin satmak isterken yakalandı.

Aday adayı olan Recep Cemil Tanguroğlu, 68 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Uzunçiftlik Belediye Başkanı Yaşar Sönmez, 91 kilo esrarla yakalanarak tutuklandı.

PKK ve baronlar mı söyletiyor?

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Av. Hasan İlter, şunları dile getirdi: Kılıçdaroğlu ‘çamur at izi kalsın’ politikası izliyor. Hem devleti karalıyor hem de iktidara iftira atıyor. Bunların yaptığı kendi devletini yabancı ülkelere jurnallemektir. Bir iftiradan başka bir şey değil. Bu açıkça bir millete ve devlete ihanetten başka bir şey olamaz.” Gazeteci Mehmet Beyhan da şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu kendi teşkilatlarında yaşanan uyuşturucu pisliğini daha temizlememişken, neden güvenlik teşkilatlarına çamur attı? Cevabını ABD seyahati sırasındaki 8 saatlik kayıpta aramak gerekir. Güvenlik güçlerinin operasyonları PKK ve Batı’da bulunan bazı uyuşturucu baronların rahatsız etmiş. Kılıçdaroğlu’nu kullanarak intikam almaya çalışıyorlar.”