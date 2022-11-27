Bay Kemal’in adaylığı İP’e takılıyor

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İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘İsimsiz biri olmalı” dediği, İP’li vekil İbrahim Halil Oral’ın, “Alevi aday olursa, kazanamaz” diyerek karşı çıktığı, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, “Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin” paylaşımı yeni bir boyut kazandırdığı adaylık kriterlerini bir türlü karşılayamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu bu defa da İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na takıldı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu açıklayan Ağıralioğlu “Erdoğan karşısında aday olarak Kılıçdaroğlu’nu görmek ister” diyerek, Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masanın ortak adayı olmasından duyduğu endişeleri tekrarladı.

“Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor” diyen Ağıralioğlu, katıldığı Karar TV yayınında şöyle konuştu: “Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu’nu karşısında görmek istiyor. Tayyip beyin en çok görmek istediği aday Sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu ‘Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız’ gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar.”