Bay Kemal'e tarihi gol! Topu tam 90'a taktı

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, millete verdiği hiçbir sözü tutmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun millet karşıtlarına verdiği sözleri nasıl birer birer tuttuğunu gözler önüne serdi.

Şahin, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu partinin başına geçtiği Mayıs 2010’dan beri dümeni sağa kırmak için her yolu denedi. Önce Baykalcılar… Sonra Önder Sav ekibi. Ardından Atatürkçü, ulusalcı kim varsa hepsini kapının önüne koydu.

Gelinen noktada durum şu… CHP listelerinden Saadet Partisi’ne 24, DEVA Partisi’ne 25, Demokrat Parti’ye 4, Gelecek Partisi’ne 19 olmak üzere toplam 72 kontenjan ayrıldı. Bir de CHP listelerinin seçilebilecek sıralarına yerleştirilen 5 İyi Partili var.

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CHP, anketlere göre, maksimum 140 vekil çıkarabiliyor. Bunun hadi yarısı olmasın da 35-40’ı beş partiye dağıtılmış durumda!

CHP lideri sözünü tuttu, hepsi bir araya gelince bile yüzde 7 barajını aşamayan küçük partilere adeta can suyu verdi.

Hadi bu partilere Kemal Bey’in verilmiş sözü vardı. Altılı masadan onların sayesinde Cumhurbaşkanı adayı olarak kalktı. Bir anlamda borcunu ödedi.

Peki, bu “Kemalizm ırkçılıktır” diyen Yüksel Taşkın için acaba kime, ne sözü vardı Kemal Bey’in?

FETÖ’nün yayın organında kalem oynatan Taşkın’ı, FETÖ’nün hapse attığı Tuncay Özkan’ın üstünde hem de İzmir’den liste başı yaptı! İlginç değil mi?

Bitmedi… Yeni ayrıldığı eşini İyi Parti’den, kendisini CHP’den listeye yazdıranlar…

Belediye Başkanı eşinin desteğiyle bir kez daha vekillik için Ankara’nın yolunu tutanlar…

Mehmetçik’e “Katil” deyip, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atanlar… Kemal Bey hepsine verdiği sözü tuttu.

Arada çatlak sesler çıkmıyor değil tabii. Neymiş efendim… Atatürk’ün partisinde Atatürkçü aday yokmuş! Geçiniz…

Süreç tam da Kemal Bey’in kampanya şarkısının sözlerine uygun bir şekilde ilerliyor.

Verilen sözler tek tek tutuluyor.

Fonda “Sana söz baharlar gelecek” şarkısı şimdilik çalmaya devam ediyor.

Baharı erken karşılayanlar mutlu ve mesut. Ya diğerleri?"