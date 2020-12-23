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Siyaset Bay Kemal’e duyurulur! Uyuşturucu kaçakçısından vergi alınmaz malına el konulur
Siyaset

Bay Kemal’e duyurulur! Uyuşturucu kaçakçısından vergi alınmaz malına el konulur

Akit TV sunucusu Murat Alan ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, uyuşturucu kaçakçısı ve organ mafyasından vergi alınmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal teklifini yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:32:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, absürt açıklamalarda çıtayı yükseltti. AK Parti’ye karşıtlık yapmak için ortaya attığı boş teklifleri abartan Kılıçdaroğlu, normalde hapse atılması gereken uyuşturucu ve organ tüccarlarından vergi alınmasını istedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” dedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri de masaya yatırıldı.

Murat Alan, önceki hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan uyuşturucu tüccarının yakalandığını hatırlatarak, “Acaba iktidarda olsalar o adamı tutuklayacaklar mı yoksa vergi mi alacaklar?” diye sordu.

Ali İhsan Karahasanoğlu da, uyuşturucu ile mücadele son yıllarda büyük operasyonların yapıldığını söyleyerek, kaçakçıların vergiyle kurtulamadığını, tüm mal varlıklarına el konulduğunu söyledi.

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Yorumlar

Vatan

Sayın yazarlar siz kusura bakmayın Kemal ekonomi uzmanı o bilir nereden verği alacağini dedesi ismet de köylü bir kilo arpaya muhtaç ama ismet verği aliyor du
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nurullah toprak

Herkes zekası kadar konuşur.
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