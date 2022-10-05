Bay Kemal, şimdi de buna hazırlanıyor! Adam oy için ne yapacağını şaşırdı

Oy için ne yapacağını şaşıran Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışından sonra ilginç bir adım daha atma kararı aldı. CHP Genel Başkanı'nın, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluşacağı öğrenildi. Konuyu köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun heybesi doldukça doluyor! Nasıl mı? “Helalleşmeyle” başlayan süreç, 28 Şubat mağdurlarından Ergenekon-Balyoz mağdurlarına, Uludere'den muhafazakarlara uzanan yol haritasına dönüştü. Önceki akşam da “başörtüsü” konusunda attığı adımın ardından -ki tartışmaya çok açık ve tepkileri görüyorsunuz- “Sırada ne var?” sorusunu akla getirdi. Destekçilerinin ikiye bölündüğü “kamuda kılık kıyafet kanunu” açıklamasını yaparken kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun masasındaki bir kitabı da gündemine aldı. Masanın üzerinde Ziya Gökalp'in kaleme aldığı ”Türkçülüğün Esasları” başlıklı kitap vardı.

Şimdi yeni bir bilgi verelim:

CHP lideri, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluşacak. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan, 15 yaşında Nihal Atsız'ı okuyan, 20'li yaşlarda Atatürk milliyetçiliğini anlamaya çalışan gençlerle Kemalizm üzerinde bir sohbete katılacak. Bu gençlerden birisiyle dün konuştum ve üç yıldır zaman zaman Kılıçdaroğlu'yla buluştuklarını söyledi. Bir not daha: Bay Kemal bir sohbette gençlere Doğan Avcıoğlu'nun “Türkiye'nin Düzeni” kitabını okumalarını tavsiye etmiş.

Yazımın başında dedim ya: “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun heybesi doldukça doluyor!” İşte bu heybedeki farklı fikirleri çarpıştırmadan, kırmadan, dökmeden nasıl bir senteze ulaşacak CHP lideri bu da merak ettiğim ve yanıtını beklediğim soru!"