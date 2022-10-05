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Medya Bay Kemal, şimdi de buna hazırlanıyor! Adam oy için ne yapacağını şaşırdı
Medya

Bay Kemal, şimdi de buna hazırlanıyor! Adam oy için ne yapacağını şaşırdı

Oy için ne yapacağını şaşıran Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışından sonra ilginç bir adım daha atma kararı aldı. CHP Genel Başkanı'nın, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluşacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 11:12:00 -
Bay Kemal, şimdi de buna hazırlanıyor! Adam oy için ne yapacağını şaşırdı

 

 

Oy için ne yapacağını şaşıran Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışından sonra ilginç bir adım daha atma kararı aldı. CHP Genel Başkanı'nın, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluşacağı öğrenildi. Konuyu köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun heybesi doldukça doluyor! Nasıl mı? “Helalleşmeyle” başlayan süreç, 28 Şubat mağdurlarından Ergenekon-Balyoz mağdurlarına, Uludere'den muhafazakarlara uzanan yol haritasına dönüştü. Önceki akşam da “başörtüsü” konusunda attığı adımın ardından -ki tartışmaya çok açık ve tepkileri görüyorsunuz- “Sırada ne var?” sorusunu akla getirdi. Destekçilerinin ikiye bölündüğü “kamuda kılık kıyafet kanunu” açıklamasını yaparken kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun masasındaki bir kitabı da gündemine aldı. Masanın üzerinde Ziya Gökalp'in kaleme aldığı ”Türkçülüğün Esasları” başlıklı kitap vardı.

Şimdi yeni bir bilgi verelim:

CHP lideri, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluşacak. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan, 15 yaşında Nihal Atsız'ı okuyan, 20'li yaşlarda Atatürk milliyetçiliğini anlamaya çalışan gençlerle Kemalizm üzerinde bir sohbete katılacak. Bu gençlerden birisiyle dün konuştum ve üç yıldır zaman zaman Kılıçdaroğlu'yla buluştuklarını söyledi. Bir not daha: Bay Kemal bir sohbette gençlere Doğan Avcıoğlu'nun “Türkiye'nin Düzeni” kitabını okumalarını tavsiye etmiş.

Yazımın başında dedim ya: “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun heybesi doldukça doluyor!” İşte bu heybedeki farklı fikirleri çarpıştırmadan, kırmadan, dökmeden nasıl bir senteze ulaşacak CHP lideri bu da merak ettiğim ve yanıtını beklediğim soru!"

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Mikail

Haydi bakalım rüzgar gülü fırıldak çünki seçime çok az kaldı abd itrail ab yunanistanı unutma ki heybende karnında doysun heyben merzifon aslanın ki kadar büyük olsun....sana güvenen seninle olsun....

ALİ

Doluyor, doluyor BOŞ OYLARLA DOLUYOR HEYBESİ. yalancı kemal kılıçdaroğlu'nun şimdiki Gençlik araştırıyor NE yapmış Boş vaad, heykeldenbaşka SSK yı batırmış, İBB yi batırmış. Millete yüklemiş, gezi olayları hdpkk Devlet için tehdittir geleceğimiz yavrularımız için tehdittir bir sağdan bir soldan bak İDAM nasıl kolay dağa kaçırma kadın hakları der kadınlara kendini patlattırır.
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