Bay Kemal sansür peşinde

Zekeriya Say İstanbul

Bahardan, çiçeklerden özgürlüklerden söz ederek bütün Türkiye’nin 15 Mayıs sabahına özgür uyanacağı vaatleriyle şirinlik gösterilerine devam eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başta akit olmak üzere yerli ve milli medyayı açtığı yüz binlerce liralık tazminat ve ceza davaları ile susturmaya çalıştı.

Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Fatih Tezcan’ı hapse attıran Kılıçdaroğlu, “Kasım’ı bekleyin” şeklindeki gizemli mesajıyla ilgili soru soran akit hakkında 3 ayrı suç isnadında bulundu.

18 Ekim 2022’de, “Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin” diyen ve 13 Kasım’da Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ‘yeniakit.com.tr’de yayınlanan haberdeki, “Kılıçdaroğlu Ekim ayında ‘Kasım’ı bekleyin’ demişti. Acaba ‘patlamayı mı kast etti?’ sorusu gündemde” ifadelerine tahammül edemeyen Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ve İmtiyaz sahibi Fatih Uğurlu’nun 7 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yakın zamanda gerçekleşen bu suç duyurusu bile 7’li masanın adayı Bay Kemal’nin özgürlük sözlerinin samimiyetten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yandaşlarına da tahammülü yok

Daha muhalefetteyken bile basını susturmaya çalışan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sadece muhalifleri değil AK Parti karşıtlığıyla bilinen Can Ataklı, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Özdemir gibi yandaşlarını da kendisini eleştirdiği için ya kovdurdu ya da ambargo uygulayarak yayınlarına katılmadı. Bay Kemal’in yakın zamanda gerçekleştirdiği basını susturma girişimlerinden bazıları şöyle:

* İktidar aleyhindeki ağır eleştiri ve hakaretleriyle bilinen Can Ataklı, 11 Mayıs 2022’de “Hep muhalif oldum. 30 yılı aşkın süredir, ne AKP’den, ne Refah’tan, ne MHP’den, ne ANAP ve Doğruyol’dan hiçbir tepki gelmezken, bugün CHP’li birinden tepki almam ürkütücü. Bugüne kadar hiçbir AKP’li benim patronlarımdan birini arayıp, çalıştığım yerlerde ‘bu herifi at’ demedi. Ama CHP’liler genel merkez dahil 3 ya da 4 kere direkt patronlarımı arayarak, ‘at bu adamı’ dedi. Bu tehlike!” sözleriyle, CHP tarafından defalarca bu yönde direktif geldiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• “Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz” diyen Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayan gazeteci Cüneyt Özdemir, “Kemal bey sizi azıcık eleştirdiğim için yayınlarımıza katılmıyorsunuz! Kimi arayalım?” sözleriyle kendisine ambargo uygulandığını söyledi.

• Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil’in görevine, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını eleştirdiği için son verildi. Sözcü gazetesindeki yazarlık kariyeri de sonlanan Özdil, 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem yalan olur” dedi.

Medya Derneği Başkanı: Bütün Türkiye vaat ve sözlerinin gerçekle alakası olmadığını biliyor

Seçilmesi halinde “başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız” dediği halde ifade ve fikir özgürlüğünü karşısında tüyleri diken diken olan Kılıçdaroğlu’nun bu ikircikli tavrını değerlendiren Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şekilde kendisine yönelik eleştiri sınırlarını aşmayan konularda bile nasıl katı davrandığını biliyoruz. Kendisini eleştirenlere açtığı dava sayısının binleri aştığı kamuoyuna da yansıdı. O yüzden Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde eleştiri, hatta hakaret özgürlüğü geleceğine yönelik sözlerinin herhangi bir anlamı yok. Ne kadar hakkaniyetli birisi olduğu söylüyor olursa olsun tavırları ve davranışları kendisi gibi düşünmeyenlere ne kadar tahammülsüz olduğunu ortaya koyuyor. Mesela sahneye çıkıp, ‘ben kimseyi kırmam, kimseyi tehdit etmem’ falan diyerek ardından öğretmenleri, çiftçileri, işadamlarını, sermayedarları tehdit ettiğini açık seçik görebiliyoruz. Burada ‘gelirsem şöyle güzel olacak böyle güzel olacak’ diyen birinin, mesela sırf akit’in söz konusu haberinde, kendi vaadiyle ilgili bir soru sorduğu için dava açması bile samimiyetsizliğinin göstergesidir. Aslında bütün milletimiz Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin gerçekle hiçbir alakasının olmadığını net bir şekilde biliyor” dedi.